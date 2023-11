Concurso público da Prefeitura abre inscrições no dia 13

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai abrir concurso público para 43 vagas, além de cadastro reserva, nos níveis de formação fundamental, médio e superior. Os salários vão de R$ 2.120,05 a R$ 9.619,78. As inscrições serão abertas às 10h do dia 13 de novembro, e serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e seleção. O prazo terminará em 13 de dezembro, às 23h59 (sempre no horário de Brasília).

No primeiro edital (01/2023), para diversos cargos, as funções de nível fundamental são para lavador e lubrificador (1 vaga), agente sepultador (4), encanador (1), mecânico (1) e operador de máquinas (1).

As oportunidades que exigem ensino médio são agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal (1 vaga), agente escolar (4), auxiliar de apoio administrativo (4), auxiliar de desenvolvimento infantil (cadastro reserva), fotógrafo (1), motorista (cadastro reserva) e operador de rede (1)

Os cargos de nível superior são de analista de sistemas (cadastro reserva), arquiteto (3 vagas), bibliotecário (1), biomédico (1), dentista (1), educador ambiental (3), especialista em rádio/TV e multimídia (1), fisioterapeuta em saúde (1), médico auditor (1), médico clínico geral (cadastro reserva), médico ginecologista (1), médico pediatra (1), médico psiquiatra (2), médico psiquiatra infantil (2), médico ultrassonografista (2), nutricionista (2), professor de educação física – 20 horas (cadastro reserva) e professor de educação física – 40 horas (cadastro reserva).

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito na rede bancária. O valor varia de acordo com a escolaridade exigida para o cargo: R$ 54,90 (ensino fundamental), R$ 67,90 (ensino médio) e R$ 98,80 (ensino superior).

O edital 02/2023 é exclusivo da Secretaria Municipal de Educação e para cadastro reserva nos cargos professor de Educação Básica I – 30h (formação específica em ensino médio ou ensino superior), professor de Educação Básica II – Educação Artística (ensino superior) e professor de Educação Básica II – Educação Física (ensino superior). A taxa de inscrição é de R$ 98,80.

Já edital 03/2023 é de cadastro reserva para guarda municipal 3ª classe (feminino e masculino). É necessário ter ensino médio e atender a outros requisitos que constam do edital. O valor da inscrição é R$ 67,90.

De acordo com os editais, a data das provas objetivas será publicada oportunamente na imprensa oficial e divulgada, como subsídio, no site da Fundação Vunesp.

Os editais completos contendo todas as informações, como pré-requisitos, documentos exigidos e demais etapas do concurso estão nos sites da Prefeitura de Mogi das Cruzes (AQUI) e também na página da Vunesp (AQUI).



