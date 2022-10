Concurso do selo do Polo Digital premia vencedores

O auditório do Cemforpe ficou lotado para o encerramento do Caqui Inova, realizado na noite desta quinta-feira (29/09). O evento contou com a palestra magna “Como as startups e a inovação estão transformando as organizações”, realizada em parceria com o Sebrae-SP e ministrada por Edson Mackeenzy, reconhecido como um dos empreendedores mais influentes do Brasil.

Durante o evento de encerramento do Caqui Inova também foram premiados os vencedores do Concurso Selo do Polo Digital 5 anos. A iniciativa foi realizada em uma parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes, as instituições de ensino superior com cursos presenciais na cidade, a Associação dos Profissionais de Propaganda (APP) e o Alto Tietê Valley.

Participaram alunos dos cursos de Design Gráfico, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Braz Cubas, da Universidade de Mogi das Cruzes e da unidade mogiana da Fatec. Os trabalhos apresentados pelos alunos foram julgados por representantes da APP, do Alto Tietê Valley, do Polo Digital e das Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e Inovação e de Transparência e Comunicação Social.

Os alunos do curso de publicidade e Propaganda Henrique Marques Oliveira e Davi César Teófilo da Fonseca conquistaram o primeiro lugar e o selo criado por eles será utilizado durante o próximo ano nas ações do Polo Digital.

“Foi uma ótima experiência. Entramos para ver como funcionava e acabamos chegando na final e vencendo. Estamos muito felizes”, disse Davi César. “Foi muito gratificante. Tivemos muita confiança, persistência e estudo”, completou Henrique.