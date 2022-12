Concerto de Natal encerra temporada da Sinfônica Jovem de Mogi nesta quinta

A Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes encerra a temporada 2022 com um grande concerto natalino marcado para o dia 15 de dezembro, às 20 horas, no Clube Náutico Mogiano. O evento é gratuito, com troca solidária de um quilo de alimento não perecível (exceto açúcar e sal) para o ingresso, que deve ser feita no local, 30 minutos antes do início. Os alimentos serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes.

A produção artística do concerto está imperdível e dividida em duas partes, com repertório escolhido cuidadosamente para emocionar o público presente. A primeira parte do concerto traz o melhor da música clássica, em especial a italiana, com a participação especial do tenor Sergio Werneck.

A segunda parte do concerto vai aflorar o espírito natalino na plateia com as canções tradicionais e típicas, como Jingle Bell Rock, Bate o Sino, entre outras. As músicas serão interpretadas pela cantora Lívia Valsichi, com as vozes do Coral Musicativa, regido pelo maestro Cleber Felipe, e do Coral Fênix e Canarinhos do Itapety, ambos regidos pela maestrina Fernanda de Assis.

Segundo o diretor artístico da Sinfônica Mogi, maestro Lelis Gerson, este concerto natalino encerra com grandeza as apresentações deste ano da orquestra. “Será uma noite especial, preparada com muito carinho para homenagear o público que esteve com a gente durante todo o ano e viu a orquestra crescer. Em 2022 tivemos concertos com repertórios desafiadores, que resultaram em belíssimos espetáculos, com a participação especial de maestros e solistas de grande relevância no cenário musical”, frisa Lelis.

Ele também ressalta a contribuição de empresas e entidades para a realização dos espetáculos durante o ano. “Além da subvenção recebida pela Secretaria de Cultura de Mogi, conseguimos desenvolver nossos trabalhos com a Lei de Incentivo a Cultura (LIC) com o financiamento de empresários da AGESTAB para oferecer ensino de música para aproximadamente 300 crianças, apoio da Marbor, Júlio Simões, Clube Náutico, que emprestou a sede para os nossos ensaios, e incentivo pelo PROAC. Estamos muito gratos e felizes com essas parcerias”, agradece Lelis.