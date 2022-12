ComVem Patteo Mogilar exibe Brasil e Camarões em telão nesta sexta

Já classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo, o Brasil enfrenta Camarões nesta sexta-feira (2), às 16 horas, no Catar. Os torcedores mogianos poderão acompanhar a última rodada da primeira fase ao vivo em um telão de led no ComVem Patteo Mogilar. O aparelho está montado na entrada principal, entre os blocos 2 e 3. Durante a partida, o estacionamento terá desconto de 30%, com o valor fixo de R$ 7 pelo período de três horas.

Além do jogo, os clientes que estiverem no local poderão aproveitar o show da banda Core e um ‘Open Chopp’, no qual o cliente paga um preço fixo e se serve à vontade, oferecido pela loja Café Vinil. A promoção começa 30 minutos antes da partida e termina duas horas após o apito final.

Para deixar todo mundo no clima da Copa, o ComVem Patteo Mogilar está todo decorado para receber os torcedores e disponibilizou barraquinhas de comidas e bebidas durante os jogos do Brasil para maior comodidade da torcida. Para quem está querendo preencher o álbum do torneio, ainda há um espaço também personalizado para troca de figurinhas.

O centro de compras fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.