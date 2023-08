ComVem Mogilar terá programação musical gratuita no mês dos Pais

Em comemoração ao mês dos Pais, o ComVem Mogilar trará diversas atrações musicais em agosto. Os repertórios serão bem diversificados, com grandes sucessos do pop, pop rock, MPB (Música Popular Brasileira) e rock nacional e internacional. Os primeiros shows serão realizados nos dias 11 e 12, a partir das 20 horas, na Praça de Alimentação. No restante do mês, os shows ocorrerão somente às sextas-feiras, dias 18 e 25, no mesmo local. As apresentações serão gratuitas, mas quem puder contribuir doando alimentos não perecíveis ajudará na campanha de arrecadação que será revertida para o Instituto Sopa.

No dia 11, quem animará a noite será o cantor e multi-instrumentista, Rafael Barbosa. No dia 12, o show ficará por conta da banda Solar Acústico. Dia 18, quem comandará o palco será Everton Nunes, com voz e violão. Encerrando a programação do mês, no dia 25, a banda Route 8.0 tocará clássicos do rock nacional e internacional.

Durante as apresentações, o público poderá conferir um repertório eclético e de muita qualidade musical, com sucessos de Rita Lee, Cássia Eller, Seu Jorge, Queen, Bon Jovi, Legião Urbana, Chimarruts, Roupa Nova, Lulu Santos e muito mais. Além dos shows, os frequentadores ainda poderão desfrutar de descontos nas lojas Béli Gold Bronzeamento, Suppan Sushi, O Bistrozinho, Chaika, Espaçolaser e Lavanda Pet. A divulgação das ofertas será por meio de um folder digital, publicado nas redes sociais do mall e nas peças de comunicação dos shows. Para obter o desconto, o cliente só precisará apresentar um print nas lojas participantes.

O ComVem Mogilar fica na rua Manuel de Oliveira, 269, no bairro do Mogilar, em Mogi das Cruzes.

Serviço:

Dia 11, às 20h – Rafael Barbosa

Dia 12, às 20h – Banda Solar Acústico

Dia 18, às 20h – Everton Nunes

Dia 25, às 20h – Banda Route 8.0

Local: Praça de Alimentação

Valor: Gratuito – sugerimos a doação de 1kg de alimento não perecível