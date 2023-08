ComVem Mogilar segue homenagem aos pais com música ao vivo nesta sexta

Dando continuidade à homenagem para o mês dos pais, o ComVem Mogilar terá mais uma apresentação musical gratuita nesta sexta-feira (18). Quem sobe ao palco para embalar a noite é o cantor e compositor Tom Nunes. O músico vai apresentar um repertório variado, com sucessos da MPB e do pop rock nacional, a partir das 20 horas, na praça de alimentação. No dia do show, o empreendimento arrecadará alimentos não perecíveis, que serão revertidos para o Instituto Sopa.

Na sexta seguinte, dia 25, quem animará o público será a Banda Route 8.0, com muito rock nacional e internacional. Além dos shows, os clientes ainda poderão aproveitar descontos nas lojas Béli Gold Bronzeamento, Suppan Sushi, O Bistrozinho, Chaika, Espaçolaser e Lavanda Pet. As ofertas serão divulgadas via redes sociais e por meio de QRcode nas peças do ComVem. Para obter o desconto, o cliente só precisará apresentar um print do anúncio nas lojas participantes.

Serviço

Onde: ComVem Mogilar

Endereço: Rua Manuel de Oliveira, 269, Mogilar

Horário: 20h

Classificação: Livre

Valor: Gratuito