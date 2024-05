Complexo de Esportes de Areia será feito em Suzano pela primeira vez

Obra do novo equipamento, que ficará localizado nas dependências do Parque Max Feffer e contará com 12 quadras, já chegou a 20% de conclusão

Suzano terá pela primeira vez um Complexo de Esportes de Areia, atualmente em construção nas dependências do Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). A novidade garantirá à população a oportunidade de praticar gratuitamente modalidades como vôlei de praia, beach tennis, frescobol, futevôlei, entre outras. A obra foi iniciada em 25 de abril e, no momento, está na fase de execução de drenagem, com 20% de conclusão. A previsão é de que seja finalizada ainda este ano

O prefeito Rodrigo Ashiuchi acompanhou, nessa quarta-feira (22/05), os trabalhos que garantirão o novo espaço de lazer e esporte no Parque Max Feffer. O complexo envolverá 12 quadras poliesportivas de areia e será cercado por um alambrado com quatro metros de altura. O local terá pergolado de madeira, bancos de concreto, cinco duchas para que os usuários possam retirar a areia e uma ampla área de circulação. Além do prefeito, a vistoria contou com a presença do chefe de Gabinete e secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva.

Atualmente, a obra está na fase de execução de drenagem, com a escavação de valas para a colocação de tubos perfurados, etapa que antecede a preparação do solo. Após a conclusão desses trabalhos, que são realizados com recursos e mão de obra próprios da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, os próximos passos incluem a instalação do alambrado, a implantação do sistema de iluminação e a escolha do tipo de areia. Esse tipo de quadra apresenta uma grande versatilidade de atividades. Além disso, a resistência do terreno arenoso exige um esforço muscular adicional, ideal para o desenvolvimento da força e da resistência física.

“Estamos empenhados em tornar Suzano cada vez mais completa em todos os aspectos. O novo espaço para práticas esportivas vai beneficiar milhares de pessoas, abrangendo moradores de diversos bairros. Além de promover a saúde e o bem-estar, esse projeto representa um importante investimento no lazer, no esporte e na qualidade de vida dos suzanenses”, declarou Afrânio Evaristo da Silva.

Por sua vez, o prefeito destacou que o complexo será uma excelente conquista para a cidade, em especial para os praticantes de atividades esportivas. “Ao longo da nossa gestão, realizamos uma grande transformação em Suzano, com mais de 130 obras. O Parque Max Feffer é um exemplo disso, abrigando a Arena Suzano, o Viveiro Municipal, o AcquaPlay, o PlayPet, o Suzano Skate Park e o futuro Centro de Bem-Estar Animal. Agora, estamos acrescentando o Complexo de Esportes de Areia, que proporcionará lazer para a população”, afirmou Ashiuchi.

A obra deverá ser entregue até o final do ano