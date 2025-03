Completando um ano, Departamento da Mulher reuniu representantes do público feminino

O 1º aniverśario do Departamento da Mulher foi celebrado pela Prefeitura Municipal de Suzano, com um evento no Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro, na segunda-feira (10), em que reuniu representantes das frentes associadas aos direitos do público feminino na cidade. O objetivo foi reforçar os avanços proporcionados pelo serviço e discutir as ações que estão planejadas em conjunto para esse segundo ano de atuação.

A atividade foi organizada pela Secretaria Municipal de Governo, que é responsável pelo Departamento da Mulher, com participação especial da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Déborah Raffoul, e do vice-prefeito Said Raful. Na ocasião, o titular da pasta, Alex Santos, e a coordenadora do espaço, Maria Margarida Mesquita, recepcionaram as convidadas que estiveram reunidas numa conversa sobre as ações realizadas em prol da defesa das mulheres, sob os olhares do presidente da Câmara, Artur Takayama, e demais vereadores.

Estiveram presentes no bate-papo a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), Patrícia Braga; a delegada responsável pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Silmara Marcelino; a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; e a tesoureira da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Gabriella Gimenez.

Durante a reunião, que teve como tema proposto a “Proteção da Mulher no município de Suzano”, foi exaltado o papel do departamento para o acolhimento do público feminino, que realizou 463 atendimentos diretos às munícipes em situação de vulnerabilidade, impactando diretamente 3.427 mulheres.

O encontro projetou outras iniciativas que têm como intenção garantir ainda mais qualidade de vida às mulheres. Entre elas, a intenção de se promover distribuição de absorventes nas escolas públicas estaduais e uma reorganização interna no Hospital e Maternidade de Suzano (HMS), para separar mulheres que acabaram de dar à luz daqueleas que sofreram aborto.

A coordenadora do Departamento da Mulher destacou o valor que Suzano passou a dar para o tema nos últimos anos: “Queremos agradecer a confiança de todos que têm participação para a consolidação deste espaço, que foi concebido na gestão Rodrigo Ashiuchi e segue sendo uma referência na atual gestão do prefeito Pedro Ishi. Estamos trabalhando para as mulheres e suas famílias, com nossa estrutura e nossos encaminhamentos”, ressaltou Maria Margarida Mesquita.

Créditos das fotos: Gabriel Lima/Secop Suzano

