Competição de ginástica rítmica em Fortaleza terá workshop com técnicas da Seleção

Já conhecido como sendo um dos principais torneios de Ginástica Rítmica do Nordeste, a Copa Gym Life 2023 segue com inscrições abertas até o próximo dia 30 de outubro. Podem se inscrever ginastas de todas as idades, do nível estreante ao avançado, de forma individual ou por equipes.

As atletas interessadas em participar da Copa Gym Life 2023, organizada pela escola de ginástica Gym Life podem se inscrever pelo WhatsApp (85) 99168-6048. Mais informações podem ser obtidas no perfil do Instagram @gymlifegr.

A professora e proprietária da Gym Life, Karol Pimenta, faz um último convite para as atletas se inscreverem na competição, que vai reunir representantes de todo o Nordeste: “Esse torneio é mais do que uma simples disputa, é uma oportunidade de superação e aprendizado para todas vocês. Acredito que a Copa é uma etapa essencial no percurso de cada ginasta, pois proporciona a oportunidade de testar suas habilidades e elevar o nível de competição”.

Workshop

Além da competição, a Copa Gym Life também reserva uma oportunidade única para os praticantes de ginástica rítmica. Paralelamente ao torneio, será realizado um workshop de treinamento com as técnicas da Seleção Brasileira de conjunto juvenil e adulto Camila Ferezin, Bruna Akawana e Juliana Coradine.

Durante o workshop, as atletas participantes terão a oportunidade de vivenciar de perto os métodos de treinamento utilizados pelas atletas da Seleção Brasileira. Serão abordados aspectos técnicos, coreográficos e psicológicos, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento da ginástica rítmica no Brasil. “Ao participarem do workshop, as atletas terão a chance de vivenciar uma imersão única no universo da Ginástica Rítmica, absorvendo conhecimento valioso e adquirindo novas perspectivas sobre a modalidade”, salienta Karol.

As técnicas

Bruna Akawana é auxiliar técnica, coreógrafa e professora de ballet da Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica. Atua na Seleção desde 2012. Camila Ferezin foi atleta do time brasileiro por uma década e há 12 anos assumiu a Seleção Brasileira de Conjunto, que conquistou a sonhada vaga nas Olimpíadas de 2024. Já Juliana Coradine comanda o Conjunto Juvenil e, como técnica, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Panamericanos de 2022 e 2023.

Serviço

12ª Copa Gym Life 2023 e Workshop de Ginástica Rítmica

De 1 a 3 de dezembro

Ginásio Poliesportivo da Unifor, em Fortaleza-CE

Inscrições até dia 30 de outubro pelo (85) 99168-6048