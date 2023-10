 Companhia traz a palhaçaria para falar sobre igualdade de gênero no Sesc

Com direito à performance e interação com o público, três palhaços que não aguentam mais os mandos e desmandos dos patrões decidem criar seu próprio circo e rodar pelo mundo. A adaptação de cenas clássicas do circo tradicional, música, poesia e interação com a plateia compõem a apresentação e levam o universo feminista em sua trajetória cômica.



Esse é o enredo do espetáculo Estupendo Circo di SóLadies, que se apresenta no Sesc Mogi das Cruzes no próximo dia 7 de outubro, às 16h. A apresentação gratuita segue a linha dos espetáculos da trupe, que misturam esquetes clássicas, músicas e contos de fadas para alertar sobre as desigualdades de gênero.



No dia 14 de outubro é a vez do espetáculo Concerto em Cores, que traz uma nova visão sobre a triste história da Galinha Pintadinha, abandonada pelo galo ao ficar doente. Com a Circo di SóLadies| Nem SóLadies pensamentos ultrapassados e preconceituosos se transformam em novas versões de canções infantis conhecidas, além de algumas composições inéditas.

Ao longo da última década o grupo vem se apoiando em uma dramaturgia cômica, mas sob o viés feminista, levando aos espetáculos o questionamento social com camadas simbólicas e lúdicas que os torna acessíveis para públicos de todas as idades. “A palhaçaria e o feminismo se relacionam para nós na forma de uma pesquisa pedagógica e artística não hierárquica, que não se paute na opressão dos oprimidos. Há 10 anos, pouquíssimos grupos falavam sobre as questões da desigualdade na palhaçaria e ficamos muito felizes em fazer parte dessa transformação e poder celebrar essa década de trabalho”, afirma o grupo.



Colorindo a trajetória de 10 anos

Ao longo de sua trajetória, o Circo di SóLadies| Nem SóLadies se deparou, não só com as questões de gênero, mas também preconceitos de raça, idade e classe, entre outros, sendo reproduzidos na dramaturgia clássica circense. Dessas percepções surgiu o desejo de criar uma obra que dialogasse com o público, abrindo espaço para a criação de novos paradigmas e signos, desestabilizando os papéis sociais pré-construídos, levando o tema da diversidade de maneira leve, cômica e musical, a partir da máscara da palhaçaria.



SERVIÇO

Circo di SóLadies| Nem SóLadies, com o espetáculo Estupendo Circo di SóLadies

Dia: 07 de outubro

Hora: 16h

Local: Sesc Mogi das Cruzes

Classificação Livre

GRÁTIS

