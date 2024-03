Como uma página na Internet ajuda a comunidade LGBTQIAPN+ a divulgar seus negócios

Nos últimos anos, temos testemunhado um aumento significativo no empreendedorismo nichado, especialmente dentro da comunidade LGBTQIAPN+. Cada vez mais, negócios estão se posicionando como pró-LGBTQIAPN+ ou LGBTQIAPN+ friendly, reconhecendo a importância de atender às necessidades específicas desse segmento da sociedade. Essa tendência reflete não apenas uma mudança nos padrões de consumo, mas também uma demanda crescente por inclusão e representatividade.

Um exemplo desse empreendedorismo segmentado é o perfil do Instagram @dicaslgbt, gerenciado por Renan Augusto da Silva e Emerson Moreira de Souza.

Com uma base de seguidores que ultrapassa os 39 mil, essa dupla apaixonada pelo universo LGBTQIAPN+ está empenhada em proporcionar uma plataforma inclusiva e informativa para a comunidade LGBTQIAPN+, com o objetivo de se tornar a maior plataforma geradora de visibilidade e influência do meio LGBTQIAPN+.

O que torna o perfil @dicaslgbt tão especial é a sua abordagem abrangente. Eles não se limitam apenas a um aspecto da vida LGBTQIAPN+ na cidade de São Paulo, mas oferecem uma gama diversificada de conteúdo, desde sugestões de passeios até insights sobre estilo de vida, cultura, gastronomia e muito mais. Segundo Renan Augusto da Silva, realizar um trabalho direcionado à comunidade LGBTQIAPN+ é compartilhar dores, sonhos e os desafios de quem nem sempre se vê representado em outros segmentos:

“A importância da representatividade desses negócios não pode ser subestimada. Quando os empreendedores LGBTQIAPN+ criam e lideram negócios voltados para sua própria comunidade, estão preenchendo uma lacuna crucial no mercado. Eles entendem as nuances, desafios e necessidades específicas enfrentadas pela comunidade LGBTQIAPN+ e podem oferecer soluções que são verdadeiramente relevantes e significativas”.

Renan vai mais adiante e explica o propósito da página Dicas LGBT: promover diversidade e inclusão e combater estereótipos e preconceitos, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária. “Com o crescimento da nossa página, pudemos perceber que esses empreendimentos também servem como modelos inspiradores para outras pessoas LGBTQIAPN+ que desejam seguir o caminho do empreendedorismo, mostrando que é possível alcançar o sucesso enquanto se mantém autêntico e fiel aos valores da comunidade”.