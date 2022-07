Como se prevenir das doenças mais comuns no inverno

É hora de tirar o casaco do guarda-roupa e dar as boas-vindas ao inverno! Junto com a estação, além de muito frio, costuma aumentar a frequência de doenças respiratórias e cardiovasculares. Você sabia que alguns cuidados simples podem ajudar prevenir as chamadas “doenças de inverno”?

O professor de Cardiologia do curso de Medicina da UMC, Samuel Minucci Camargo, conta que as doenças respiratórias mais comuns no frio são as pneumonias, crises de asma e bronquite. O professor explica que durante o inverno é preciso manter atividade física regular, manter boa ingestão de água, arejar bem os ambientes, manter o uso das medicações rotineiras e evitar o excesso de consumo de alimentos calóricos que são comuns nesse período.

Segundo Samuel, durante o inverno também acontece um aumento de incidência de até 30% de infarto e AVC. Um dos principais motivos é a vasoconstrição, que reduz o fluxo sanguíneo provocando um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de oxigênio no organismo.

“Durante o inverno, hipertensos podem apresentar elevação da pressão arterial pela vasoconstrição desencadeada pelo frio. É ideal realizar uma aferição mais frequente da pressão, fazer exercícios regulares e uma boa dieta para evitar que o problema aconteça”, finaliza o professor.

Sintomas

O tabagismo, hipertensão arterial, sedentarismo, obesidade e estresse são fatores de risco para o infarto. Por isso, sempre é bom ficar alerta aos sintomas: dor no peito, que pode ser irradiado para o braço, normalmente, esquerdo. Há também tontura, náuseas e suor intenso na lista dos sintomas.