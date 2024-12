Como marco histórico, o Mogi Basquete obtém certificação de marca pelo INPI

Em um feito notável para a história do esporte mogiano, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia do governo federal, conferiu ao Mogi Basquete a certificação exclusiva do nome e logotipo do time em todo o território nacional. Esta conquista não é apenas um marco jurídico, mas um testamento de nossa dedicação e paixão pela preservação da identidade do clube.

O presidente do clube, Dimas Martins, expressou com emoção: “Esta vitória transcende as quadras. É fruto do incansável empenho de nossa equipe administrativa, que se dedica diariamente à proteção e valorização do legado do Mogi Basquete. Hoje, podemos declarar com orgulho que a marca é absolutamente nossa, protegida sob o manto da lei.”

Não poderíamos deixar de agradecer, em nome de toda a equipe, ao nosso incansável parceiro no domínio do direito de propriedade industrial, Davy Mota, da Marca Protegida. Sua expertise e dedicação foram fundamentais para que conquistássemos o tão almejado certificado. Estamos profundamente gratos pelo empenho e excelência demonstrados ao longo de todo o processo.

De acordo com o especialista em direito de propriedade Davy Mota, essa certificação representa um avanço crucial na gestão dos ativos do clube. Com o reconhecimento legal da marca, podemos exercer todos os direitos inerentes a ela. Somente a entidade ou indivíduo de posse do certificado emitido pelo INPI é reconhecido como o legítimo proprietário da marca, assegurando assim a proteção de nosso patrimônio cultural e esportivo.

O Mogi Basquete recebe a certificação exclusiva do nome e logotipo do time em todo o território nacional