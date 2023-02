Como higienizar os alimentos?

O cuidado com a alimentação é uma das principais medidas para proteger a saúde durante e depois da ocorrência de enchentes. Consumir alimentos que entraram em contato com a água ou a lama da enchente pode causar doenças e até mesmo levar à morte. É preciso, portanto, selecionar que alimentos podem ser ingeridos e higienizá-los com cuidado, descartando os que possam colocar em risco a saúde e a vida das pessoas.

Em situação de enchentes, deve-se dar preferência a alimentos não-perecíveis e evitar legumes, verduras e carnes que possam ter tido contato com a água da chuva. Os únicos alimentos que tiveram contato com a água da enchente e que podem, mesmo assim, ser aproveitados são os industrializados e embalados em vidro, lata, a vácuo ou em caixa tipo “longa vida”, que estejam lacrados e em perfeita condição. Para consumi-los, é preciso lavar as embalagens antes.

Mas lavar com quê? Aqui a dica é investir em água de qualidade, como a ozonizada. A Aquatec Purificadores reforça as vantagens dos purificadores de água ozonizada. O equipamento libera ozônio na água, que é considerado o maior bactericida do mundo. “Elimina as impurezas e é mais forte que o cloro na inativação das bactérias”, explica o gerente Lucas Souza.

O ozônio também pode ter papel importante na oxigenação do organismo. Isso porque depois de eliminar impurezas, ele libera uma de suas moléculas e volta ao estado de oxigênio, trazendo impactos positivos para o raciocínio e a oxigenação das extremidades do corpo. Além disso, pode substituir o cloro no tratamento da água para consumo humano.

Washing fresh vegetables for a salad with an alive oil

Como lavar?

A dica de lavar vegetais e frutas com água sanitária é antiga, mas o produto não remove possíveis agrotóxicos que possam estar presentes junto às frutas e verduras e pode deixar os produtos com ainda mais resíduos químicos, inclusive substâncias carcinogênica.

O gerente da Aquatec explica como a água ozonizada pode fazer toda a diferença: “Ela vai desinfetar bem as verduras e frutas e preserva as propriedades dos alimentos. Nos grãos, a água ozonizada ajuda no controle de bactérias no processamento”. Lucas dá outra dica: “O produto deve ser lavado em água corrente e depois emergido sob a água ozonizada por no mínimo 10 minutos”.