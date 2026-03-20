Comércio poderá funcionar normalmente na Sexta-feira Santa

O comércio da região do Alto Tietê poderá funcionar normalmente na Sexta-feira Santa, celebrada neste ano no dia 3 de abril. A orientação foi divulgada pelo Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), que destaca, no entanto, a necessidade de cumprimento das regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

De acordo com a entidade, empresas que pretendem operar com funcionários durante a data devem, obrigatoriamente, emitir autorização prévia. O documento deve ser solicitado de forma online junto ao Sincomércio Alto Tietê. Já os estabelecimentos que funcionarem apenas com a presença de sócios ou proprietários estão dispensados dessa exigência.

O presidente do Sincomércio, Valterli Martinez, reforça que o funcionamento é permitido, desde que respeitadas as normas trabalhistas vigentes. “O lojista pode aproveitar a data, desde que atue dentro da legalidade, garantindo segurança jurídica e evitando passivos trabalhistas”, destacou.

Além das orientações legais, o sindicato também ressalta a importância de datas comemorativas como a Páscoa para a economia regional. Segundo a entidade, o período é estratégico para impulsionar as vendas, especialmente entre pequenos e médios comerciantes, contribuindo para a manutenção de empregos e para o fortalecimento do comércio local.

O Sincomércio ainda orienta os consumidores a priorizarem as compras no comércio de bairro, como forma de apoiar os empreendedores da região e estimular o desenvolvimento econômico das cidades do Alto Tietê.

Além de esclarecer o funcionamento na Sexta-feira Santa, o Sincomércio incentiva consumidores a prestigiarem o comércio local e fortalecerem a economia da região