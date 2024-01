Começam as obras nas coberturas no Terminal Central

As coberturas do Terminal Central começaram a receber serviços de manutenção, em um trabalho realizado em parceria entre a Prefeitura de Mogi das Cruzes e as empresas concessionárias do sistema de transporte coletivo. O objetivo da ação é eliminar a existência de goteiras e infiltrações, que trazem incômodo ao passageiros que utilizam as estruturas, principalmente durante o período de chuvas mais intensas.

Após o término das intervenções no Terminal Central, o mesmo serviço será realizado no Terminal Estudantes. A reforma compreende a substituição de telhas danificadas, além da troca e limpeza do sistema de escoamento das coberturas, compreendendo calhas e rufos. Também deverá ser feita uma revisão em toda a estrutura.

Os trabalhos nas coberturas dos terminais fazem parte de uma série de ações desenvolvidas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes para a melhoria das condições de atendimento aos passageiros nos dois terminais. No ano passado, a administração municipal já havia realizado intervenções nas coberturas, no entanto, nos últimos meses, foram registrados em Mogi das Cruzes eventos climáticos extremos, como casos de fortes ventos, com casos acima de 100 km/h. Estes episódios tiveram impacto em coberturas e os efeitos, muitas vezes, são detectados posteriormente.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana também realiza o acompanhamento constante das demais estruturas dos Terminais Central e Estudantes, como os sanitários que são alvo de casos de vandalismo. Nestes locais, são feitas substituições rotineiras de torneiras, válvulas e outros objetos que são danificados ou furtados.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também deverá lançar em breve o edital de concessão à iniciativa privada dos Terminais Estudantes e Central. A medida tem como objetivo trazer mais qualidade, conforto e modernidade para os usuários do transporte coletivo de Mogi das Cruzes. Com a concessão, a empresa vencedora será a responsável por administrar os terminais, fazer obras de melhoria e manutenção e realizar a modernização das estruturas. Em contrapartida, poderá explorar comercialmente os locais. O edital de concessão está em fase de preparação.