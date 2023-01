Começam as obras da Praça da Cidadania de Mogi

Já estão em andamento as obras da Praça da Cidadania de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. O equipamento ficará localizado em um local de fácil acesso e com grande quantidade de famílias em situação de vulnerabilidade social, no bairro Jundiapeba.

O terreno escolhido tem cerca de 4 mil m² e no local serão implantados equipamentos como quadra de futebol society, quadra poliesportiva, pista de skate, academia ao ar livre, pista de caminhada, área de jogos, arena ao ar livre e parquinho infantil. O espaço contará também com um edifício para a escola de qualificação profissional do Fundo Social de São Paulo.

O projeto Praça da Cidadania teve início em 2019 e tem o objetivo de levar às regiões mais vulneráveis do Estado de São Paulo, as Escolas de Qualificação Profissional, buscando estimular o aprendizado, a autonomia e geração de renda dos moradores. Para a implantação da Praça de Mogi das Cruzes, o Governo do Estado de São Paulo está investindo cerca de R$ 3 milhões.

Além dos equipamentos de lazer tradicionais no espaço, a Praça terá cursos nas áreas de Gastronomia, Beleza e Bem-Estar, Moda e Arte, Construção Civil, Administração e Empreendedorismo e Informática.

Buscando diminuir o impacto no meio ambiente, a Praça da Cidadania contará também com Jardins de Chuva para retenção e infiltração das águas pluviais, iluminação em led e pisos semipermeáveis. O edifício da Escola de Qualificação Profissional terá sistema de captação e reaproveitamento da água da chuva.

Já estão em funcionamento as unidades de Santo André, Guarulhos, Vila da Paz, Paraisópolis e Osasco.