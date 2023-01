Começam as inscrições no Passe Livre de Suzano

A Prefeitura de Suzano abriu as inscrições para o “Passe Livre Estudantil” visando o retorno das aulas neste primeiro semestre. A iniciativa é feita por meio da Secretaria de Educação e chega ao seu 10º ano de realização, garantindo a gratuidade nas linhas municipais aos estudantes. O cadastro deve ser feito até 14 de abril no site www.suzano.sp.gov.br/web/passe-livre.

Para ter acesso ao benefício, seja pela primeira vez ou renovação, o estudante deve residir em Suzano e ter uma renda familiar mensal de até três salários mínimos ou uma renda per capita de meio salário comprovadas por meio da Folha Resumo do Cadastro Único (CadÚnico).

No portal do “Passe Livre’’, o suzanense deve clicar no botão vermelho “Inscrições/Consultas: 1º Semestre de 2023” e inserir seu CPF. Em seguida, o estudante informará os dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço de residência, e-mail e número de celular, além de detalhes como a instituição de ensino, carga horária, curso e a linha utilizada no trajeto.

Após o preenchimento, o usuário deve salvar e imprimir o formulário, o encaminhando para validação da instituição de ensino. Passada essa fase, o interessado deve enviar o formulário completo, a Folha Resumo do CadÚnico, RG, CPF e o comprovante de endereço pelo site do programa.