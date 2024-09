Começa hoje (27) o Tríduo em honra a Santa Teresina do Menino Jesus 

A comunidade carmelitana de mesmo nome, na Vila Natal, que pertence à Paróquia de Nossa Senhora do Carmo, em Mogi das Cruzes, vem celebrando a santa desde o dia 21 de setembro, com o tema “Derramarei uma Chuva de Rosas”.

Agora, com a proximidade de sua festa na terça-feira (01/10), os devotos ainda podem se reunir com a comunidade através das seguintes atividades:

Entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, a quermesse estará montada para a população. O tríduo acontecerá entre 27 e 29 de setembro, a partir das 18 horas. Já a procissão, está marcada para o dia 29 de setembro, às 16 horas. As celebrações festivas têm horário previsto para às 7h ou 19h, no primeiro dia do mês de outubro. E, em todas as celebrações, os organizadores solicitam ao público um quilo de alimento não perecível.

Este ano, os devotos de Santa Teresinha tem uma razão a mais para celebrar: as relíquias de primeiro grau da santa, que estão peregrinando pelo Brasil desde o dia 1º de fevereiro, chegam finalmente a Mogi das Cruzes em 09 de outubro. Mais de 70 cidades brasileiras já receberam o relicário vindo diretamente da basílica de Santa Teresinha, em Lisieux, na França.

A Comunidade de Santa Teresinha na Vila Natal fica na rua dos Vicentinos, 1141. Informações pelo telefone: 11 2378-5394 e a rede social é: facebook/comunidadesantateresinhamogidascruzes

Comunidade Santa Teresinha, na Vila Natal, em Mogi das Cruzes