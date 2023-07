Com quatro salas, Cinemark do Patteo Urupema Shopping abre ao público; veja filmes em cartaz

Mogi das Cruzes ganhou, nesta segunda-feira (10/07), mais quatro salas de cinema com o início das exibições da rede Cinemark no Patteo Urupema Shopping. As primeiras sessões ocorreram nesta tarde. O cinema ocupa todo o sexto andar do edifício do mais novo shopping da cidade.

São quatro salas, todas em formato stadium (arquibancada) e capacidade total de 844 lugares. A maior delas tem capacidade para 321 pessoas. O complexo também incorpora inovação e tecnologia, com os projetores controlados por tablets e armazenados dentro de uma cápsula ao fundo da própria sala, sem a necessidade de salas de projeção, como nas unidades mais antigas. Com este lançamento, a Rede Cinemark passa a contar com 86 complexos espalhados pelo Brasil.

“Estamos muito orgulhosos e animados em anunciar a abertura de mais um cinema no país, neste momento em que o mercado exibidor apresenta sinais animadores de recuperação. Para a Cinemark é um prazer oferecer uma nova opção de lazer e cultura para o público de Mogi das Cruzes, com a nossa qualidade de experiência e tecnologia únicas. Estamos muito felizes em presentear a cidade de Mogi das Cruzes com mais um complexo, expandindo a oferta de lazer e cultura, agora em uma nova região da cidade. Em 2015, quando inauguramos nosso 1º complexo na cidade, fomos extremamente bem recebidos pelos cidadãos Mogicruzenses, e tenho certeza que agora não será diferente. Acreditamos no grande potencial da cidade e esperamos que nosso investimento e criação de empregos colabore com seu crescimento.”, afirma Marcelo Bertini, presidente da Rede Cinemark no Brasil. O primeiro complexo Cinemark no município foi inaugurado em 2015 no Mogi Shopping.

Nessa semana de início das exibições, estão em cartaz os filmes “A Pequena Sereia”, “Elementos”, “Flash”, “Indiana Jones e a Relíquia do Destino”, “Os Aventureiros – A Origem” e “Sobrenatural – A Porta Vermelha”. Os nomes das salas de exibição homenageiam os cinemas que Mogi teve no passado: Urupema, Avenida, Odeon e Cine Parque.