Com o apoio da marca Report, Suzano Vôlei enfrenta Atibaia no Campeonato Paulista

Após estrear com vitória no Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei se prepara agora para enfrentar o Atibaia, nesta sexta-feira (29) fora de casa. O time segue com apoio da Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, por meio da marca Report estampando os uniformes da nova temporada 2025/2026.

O Suzano Vôlei fez sua estreia com vitória por 3 sets a 1 contra o Mogi Vôlei. O jogo marcou o primeiro confronto regional entre as duas equipes no qual o Suzano levou a melhor nas parciais de 28/26, 19/25, 25/17 e 25/17. Na sequência do estadual, a equipe suzanense volta às quadras nesta sexta-feira (29) contra o Atibaia fora de casa. Além do torneio estadual, o Suzano Vôlei destacou ainda que segue firme na busca por conquistas nacionais, como a Superliga.

Report segue estampando as marcas do Suzano Vôlei

O apoio da Suzano ao time para a nova temporada foi anunciado oficialmente em evento realizado na semana passada, onde o elenco e a comissão técnica do time foram apresentados oficialmente a jornalistas, patrocinadores e autoridades locais. Representando a Suzano e demais patrocinadores, Alexandre Lanna, diretor Industrial de Papel e Embalagens da Suzano, destacou a relevância da continuidade da parceria com a Suzano, que se iniciou nos anos 90, e ressaltou a conexão que o vôlei tem com a comunidade suzanense. “Para a Suzano, é motivo de muito orgulho continuar, por meio da marca Report, fazendo parte dessa história vencedora do Suzano Vôlei. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e essa parceria reforça nossa missão de incentivar o esporte e, assim, contribuir para a transformação social dessa cidade, que faz parte da nossa história e que, assim como nós da Suzano, é apaixonada pelo vôlei”, ressalta Lanna.

Mais do que uma parceria esportiva, o apoio da Suzano ao Suzano Vôlei reforça o compromisso da companhia com o desenvolvimento social. O esporte, além de promover saúde e bem-estar, é um importante pilar de educação e transformação, especialmente entre jovens.

Ana Paula Ferreira, a Fofinha, gerente-geral do Suzano Vôlei, destacou a forte relação da marca Report com o Suzano Vôlei e a importância da continuidade desta união: “A Suzano e o voleibol da cidade têm uma relação tão forte que, até hoje, muitos chamam a equipe de ‘Report Suzano’, e isso é uma entre tantas provas da força dessa parceria. Temos muito orgulho em seguir contando com o patrocínio da Suzano para mais uma temporada. Nós, do clube, e o esporte suzanense, agradecemos o incentivo”, disse. O evento que marcou o lançamento da nova temporada ocorreu no Centerplex, do Suzano Shopping.

O clube fechou a temporada passada (2024/2025) com vitórias históricas e garantiu o vice-campeonato paulista pelo segundo ano seguido. Na competição, o time suzanense disputou sete partidas e garantiu seis vitórias, um aproveitamento de mais 85% na competição. Na principal competição do voleibol nacional, o time figurou entre os dez melhores da Superliga com dez vitórias em 22 partidas.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: suzano.com.br

Após vencer o Mogi Vôlei por 3 sets a 1 em duelo regional do Campeonato Paulista, Suzano enfrentará o Atibaia fora de casa