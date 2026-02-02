A nova fase do Mogi Basquete, sob a gestão da All Sports, tem apresentado resultados expressivos dentro e fora de quadra. Com um projeto estruturado que olha para o fortalecimento da equipe adulta, mas mantém atenção especial às categorias de base, tradicionalmente fortes no clube, o trabalho já rende frutos importantes no cenário nacional.

Prova disso é a convocação de quatro atletas do clube mogiano para a Seleção Brasileira de Basquete 3×3 Sub-19, que irá disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria. Os jogadores chamados representam não apenas o talento individual, mas também a continuidade de um trabalho sólido de formação desenvolvido pelo clube.

Entre os convocados estão Gabriel Pedroso, ala de 1m93, natural de Curitiba, nascido em 2007. No Mogi Basquete desde 2023, o atleta registrou médias de 10 pontos, 4,2 assistências e 4,3 rebotes pelo Campeonato Paulista SUB 18. Outro nome é Gabriel Vitoriano, ala-pivô de 1m99, natural de Mauá, também nascido em 2007 e no clube desde 2022. Pelo Paulista SUB 18, teve médias de 15,9 pontos e 8,8 rebotes.

Completa o trio Raul Reimerink, ala de 1m89, nascido em 2007, que chegou ao Mogi Basquete em 2025 e apresentou médias de 15,1 pontos, 3,4 assistências e 3,5 rebotes na competição estadual. Os três jovens já integram o elenco adulto do Mogi Basquete, evidenciando a integração entre base e profissional como um dos pilares do projeto atual.

O quarto convocado é Gabriel Teodoro, recém-contratado pelo clube. O ala de 1m96, nascido em 2007 e natural de Volta Redonda, chegou em Mogi das Cruzes após passagem pelo Corinthians e irá integrar a equipe SUB 20. Em seu último Paulista SUB 18, o atleta registrou médias de 12,78 pontos, 1,97 assistências e 4,41 rebotes.

Os jogadores irão disputar o Campeonato Sul-Americano Sub-19, com a preparação iniciando entre os dias 4 e 8 de fevereiro, em Santo André. Esta primeira fase de treinamentos faz parte da preparação para os Jogos Sul-Americanos da Juventude, evento multiesportivo que reúne o Time Brasil em diversas modalidades e integra o calendário continental de base.

A apresentação oficial dos atletas e da comissão técnica acontece no dia 4 de fevereiro de 2026, marcando o início das atividades. Já a segunda fase de treinamentos está programada para o mês de abril, às vésperas da viagem da delegação brasileira para o Panamá, prevista para o dia 19 de abril. Nesta etapa, apenas os quatro jogadores selecionados participarão da preparação final antes da disputa do Sul-Americano. A competição acontece entre os dias 23 e 25 de abril de 2026.

As convocações reforçam o momento positivo vivido pelo Mogi Basquete e evidenciam que o investimento contínuo na base, aliado a uma gestão focada no desenvolvimento a longo prazo, segue sendo um dos grandes diferenciais do clube no cenário nacional.

