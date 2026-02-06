Com cinco mil vagas, Qualifica SP abre inscrições para curso gratuito de empreendedorismo

O Governo de São Paulo, em parceria com o banco Itaú, abriu inscrições para cinco mil vagas do curso gratuito Ela Empreende!, voltado exclusivamente para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seus pequenos negócios. As inscrições podem ser realizadas pelo site (www.qualificasp.sp.gov.br/#nossas-ofertas), e as aulas serão ministradas pelo WhatsApp, com linguagem simples e conteúdo adaptado para o uso no celular, permitindo que as participantes, inclusive do Alto Tietê, encaixem os estudos na rotina do dia a dia.

O curso integra o programa Qualifica SP Empreenda e faz parte das ações do movimento SP Por Todas, lançado pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas voltadas às mulheres, reforçando a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira. A iniciativa tem caráter introdutório e está estruturada em dez módulos, abordando conceitos essenciais de empreendedorismo, como planejamento, organização financeira, controle de faturamento, marketing digital, inovação, acesso a crédito, networking e os desafios específicos de empreender sendo mulher no Brasil. Todo o conteúdo foi desenvolvido para aplicação prática imediata no dia a dia dos pequenos negócios.

A escolha do WhatsApp como plataforma de ensino foi estratégica: com mais de 147 milhões de usuários no país, o Brasil é o segundo maior mercado do aplicativo no mundo, atrás apenas da Índia, e 99% dos brasileiros com acesso à internet o utilizam regularmente, garantindo que o curso chegue até as mulheres em qualquer lugar. “Acreditamos que a política pública precisa ir até onde as pessoas estão. Ao usar uma ferramenta tão presente no dia a dia das mulheres, conseguimos ampliar o alcance da qualificação, apoiar o empreendedorismo feminino e criar condições reais para geração de renda”, destaca Amiris de Paula, subsecretária de Empreendedorismo e Produtividade da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Com essa capacitação, as participantes poderão desenvolver habilidades práticas para gerir melhor seus negócios, organizar as finanças, planejar estratégias de marketing, inovar, acessar crédito e criar redes de contato, fortalecendo a autonomia financeira e profissional. O curso, totalmente gratuito, representa uma oportunidade de qualificação que dialoga com a realidade de milhares de mulheres que buscam ampliar suas oportunidades no mercado de trabalho e no empreendedorismo.





Iniciativa é voltada para mulheres que desejam iniciar ou fortalecer seus negócios