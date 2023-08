Com baixa procura, Pfizer monovalente será aplicada apenas às sextas-feiras

Devido à disponibilidade reduzida e baixa procura da vacina Pfizer monovalente contra a Covid-19 (tampa roxa), o atendimento com essa dose será limitado a aplicação uma vez por semana, sempre às sextas-feiras. A próxima aplicação está programada para o dia 18 de agosto em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família, das 9 às 15 horas, por conta do prazo de validade do frasco após a abertura, que é de 6 horas.

As doses são enviadas pelo Governo do Estado, em quantidade menor por conta da baixa procura e da ampla oferta das doses bivalentes. Neste momento, a vacina Pfizer monovalente está indicada para a primeira dose de pessoas não vacinadas (adolescentes e adultos a partir de 12 anos); segunda dose do esquema, independentemente do tipo de vacina utilizada na primeira dose, de adolescentes e adultos a partir de 12 anos; e reforço para adolescentes de 12 a 17 anos.

Já o reforço para adultos deve ser realizado com a vacina Pfizer Bivalente, disponível em qualquer unidade de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, e também nas atividades itinerantes e descentralizadas de imunização. Para receber a Bivalente é necessário ter pelo menos duas doses anteriores da vacina contra a Covid-19 e ter passado pelo menos quatro meses após da última dose recebida.