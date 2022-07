Com atraso da fornecedora, entrega completa dos uniformes fica para 2023

A Secretaria de Educação de Mogi está informando aos gestores das unidades escolares que a entrega completa dos uniformes para os alunos da rede municipal de ensino foi adiada para 2023.

No e-mail encaminhado para os diretores na manhã desta sexta, 29, a pasta informou que o fornecedor das peças descumpriu o cronograma de entregas, o que comprometeu a distribuição aos estudantes. “Infelizmente, o fornecedor não estava cumprindo o cronograma de entregas e no dia 18 de julho realizamos uma visita in loco na confecção onde foi evidenciada a ausência de volume disponível para o atendimento e a sua incapacidade de apresentação de um cronograma definitivo para a conclusão das entregas”, diz o comunicado.

A Secretaria reforçou que por conta do atraso, a entrega do uniforme completo será adiada. “Os itens do kit completo composto por blusão, bermuda, calça e meia serão entregues em 2023″. Além disso, a pasta afirmou que a administração municipal dará encaminhamento às tratativas legais para penalizar o fornecedor.

No entanto, para não prejudicar os alunos, a Secretaria entregará, a partir de agosto, uma camiseta de manga curta e outra de manga longa a cada estudante.

A Secretaria de Transparência e Comunicação Social informou ainda que as camisetas que serão entregues serão do novo modelo.