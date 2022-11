Com alta de 682% no número de casos de Covid, Mogi fará testagem gratuita

Mogi das Cruzes promoverá testagens de Covid-19 em livre demanda na próxima semana em unidades de saúde escolhidas estrategicamente para facilidade de acesso. O objetivo é promover uma amostragem de casos por conta do aumento das notificações registrado nas duas últimas semanas.

O atendimento será realizado de segunda (21) a domingo (27), exceto na quinta-feira (24/11), quando as unidades encerram expediente mais cedo em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Nos dias 21, 22, 23 e 25 de novembro, das 17 às 21 horas, os testes serão realizados nos Postos de Saúde Vila Suíssa, Alto Ipiranga, Jundiapeba e na unidade do Programa Saúde da Família Nova Jundiapeba. Na sexta-feira (25), o procedimento será realizado também no Pró-Hiper do Mogilar, com acesso para pedestres.

No sábado (26) e domingo (27), as testagens serão realizadas 12 unidades: Pró-Hiper do Mogilar (pedestres), USF Nova Jundiapeba, Sabaúna, Chácara Guanabara, Taboão, Quatinga, Jardim Margarida, Jardim Piatã, Novo Horizonte, Cocuera, Taiaçupeba e Biritiba Ussu. “Nos postos mais distantes e unidades do Programa Saúde da Família, o atendimento será exclusivo para as populações locais”, explica o secretário municipal de Saúde, Zeno Morrone Junior.

O exame ofertado será o Teste Rápido Antígeno, que realiza a detecção qualitativa de antígenos de SARS-CoV-2 em amostras de swab coletadas da nasofaringe ou orofaringe (nariz ou boca), com resultado em 20 minutos. “A testagem em livre demanda irá promover a busca ativa de novos casos e também garantir acompanhamento e tratamento para casos positivos”, acrescenta.

Para participar, o interessado deverá comparecer munido de documento pessoal com foto e Cartão SIS (ou CPF).

ALTA DE CASOS

A Vigilância Epidemiológica observou aumento dos casos notificados e positivos para Covid-19 nos últimos tempos, sendo que no mês de outubro foram registrados 129 casos e em novembro, até o dia 17, 880 casos – o que representa um aumento de 682%.

No entanto, estima-se que este número não represente a totalidade de casos, já que a maioria das pessoas com sintomas leves, como coriza, obstrução nasal e dor de garganta, passam despercebidos ou sem a procura de atendimento médico.

A testagem atenderá pessoas de todas as idades, com prioridade para quem apresente sintomas respiratórios leves como obstrução nasal, coriza, dor de garganta, tosse com ou sem febre ou ainda quem teve contato com pessoa com caso positivo na última semana.

PREVENÇÃO

A forma mais eficaz de prevenção continua sendo manter a vacinação da Covid-19 em dia de acordo com esquema vacinal estabelecido por faixa etária. Outras formas de prevenção são: lavar as mãos sempre que possível, evitar locais aglomerados (principalmente locais fechados) utilizar máscara para proteção de seus familiares e pessoas ao redor caso apresente sintomas gripais mesmo sem a confirmação de Covid-19.

PROGRAMAÇÃO:

Dias 21, 22 E 23 de novembro das 17:00 às 21:00 horas

UBS Vila Suíssa

UBS Alto Ipiranga

UBS Jundiapeba

USF Nova Jundiapeba

SEXTA 25 de novembro das 17:00 às 21:00 horas

UBS V. Suíssa

UBS Alto Ipiranga

UBS Jundiapeba

USF Nova Jundiapeba

PRÓ- HIPER

SÁBADO/ DOMINGO: 26 E 27 DE NOVEMBRO das 08:00

USF Nova Jundiapeba

PRO- HIPER



Observação: Unidades de Sabaúna, Chácara Guanabara, Taboão, Quatinga, Jardim Margarida, Jardim Piatã, Novo Horizonte, Cocuera, Taiaçupeba e Biritiba Ussu farão atendimento das populações locais

O QUE PRECISA LEVAR:

Documento de identificação com foto

CPF ou Cartão SUS