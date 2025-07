Com a Suzano, APROJUR avança para formalização de Cadeia Produtiva Local e fortalece a Agricultura Familiar no Alto Tietê

Busca pelo título iniciou em 2023, após formalização da parceria entre a Suzano com a APROJUR

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos a partir do eucalipto, tem intensificado sua atuação em projetos sociais voltados ao fortalecimento da agricultura familiar em diversas regiões do país, incluindo o Alto Tietê. Em Mogi das Cruzes, a parceria com a Associação de Produtores Rurais do Distrito de Jundiapeba (APROJUR) já apresenta resultados concretos, o mais recente foi o avanço da primeira fase para que a associação se torne sede da Cadeia Produtiva Local (CPL) no estado de São Paulo. Um marco que deve fortalecer os produtores da região e impulsionar ainda mais a economia deste setor.

A parceria da Suzano com a APROJUR existe desde 2023, e de lá para cá contribuiu para o mapeamento dos agricultores associados, além da qualificação e formalização de muitos negócios. De acordo com a Companhia, o projeto já impacta diretamente mais de 150 famílias associadas e destaca-se pela articulação entre os grupos, por meio da atuação colaborativa, capacitações técnicas e a troca de experiências.

Essas iniciativas fazem parte do compromisso da Suzano com o desenvolvimento sustentável e a geração de renda nas comunidades onde atua, criando um espaço de aprendizagem coletiva, que contribui para o desenvolvimento da economia local, com foco na inclusão produtiva e no desenvolvimento sustentável.

“Acreditamos que esse modelo tem potencial para gerar oportunidades e transformar a agricultura familiar, proporcionando autonomia financeira e a melhoria da qualidade de vida das famílias envolvidas, bem como o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da economia, além de estar alinhada ao nosso compromisso de ajudar a tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030”, destaca Adriano Silva Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Uma das frentes nessa parceria é a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). Para o órgão, a colaboração da Suzano fortalece a organização rural do Alto Tietê, promove a geração de renda e estimula práticas de produções cada vez mais sustentáveis.

“Esse trabalho tem sido fundamental para atender as demandas dos pequenos agricultores, especialmente das famílias do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDS) Assentamento Santo Ângelo, o que permitiu um fortalecimento da organização rural local. Um marco recente e muito significativo, foi a conquista da APROJUR como sede da CPL da Agricultura Familiar. Esse reconhecimento reforça o protagonismo do Alto Tietê no fortalecimento da agricultura em nosso estado”, destacou David Rodrigues, Assistente Técnico da CATI Regional Mogi das Cruzes.

Quem participa reconhece que a parceria é de sucesso e tem contribuído para gerar impacto positivo por meio do aumento da renda e a valorização do trabalho das famílias do campo, o que fortalece ainda mais a credibilidade do Alto Tietê como um dos principais cinturões verdes paulistas.

“A agricultura é a principal atividade econômica de muitas famílias na nossa região e sem dúvida a parceria com a Suzano trouxe mais credibilidade e confiança aos trabalhos que a nossa associação já desenvolvia. Este apoio permitiu com que a CPL se tornasse cada vez mais uma realidade próxima de se concretizar e que agora trará ainda mais força para a nossa agricultura local”, destaca Júlio Cezar Brésciani, Presidente da APROJUR.

No último de 14 de julho, a APROJUR passou pela primeira fase para o reconhecimento como CPL no Programa SP Produz, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE-SP), que reúne as principais Cadeias Produtivas Locais em todo o estado. Além de valorizar os(as) agricultores(as) locais. Consolidar-se como CPL, permitirá a APROJUR estruturar novos mercados e ampliar a comercialização de alimentos cada vez mais saudáveis.

Além da CATI, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Prefeitura de Mogi das Cruzes, através da Secretaria Municipal de Agricultura também são parceiros da rede e contribuem para as capacitações oferecidas aos produtores locais.

