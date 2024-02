Colmeia e abelha rainha são recolhidas e trilha do Parque Centenário está liberada

O trecho da trilha do Parque Centenário que foi interditado na sexta-feira (2/1) devido à queda de um galho com uma colmeia de abelhas já está liberado nesta segunda-feira (5/2).

A Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal trabalhou durante todo o final de semana neste caso, informando os frequentadores já na entrada do parque e interditando o trecho da pista de caminhada com faixas e placas de orientação instaladas. Foi solicitado o apoio de um apicultor, que instalou uma caixa de captura para acomodar a abelha rainha e a colmeia.

Na noite deste último domingo (4/2), tanto a colmeia como a abelha rainha foram acondicionadas em caixas próprias e a trilha foi liberada.

As abelhas são da espécie Apis Mellifera e, diferentemente de versões falsas que circularam nas redes sociais da cidade, não são uma espécie “assassina”.