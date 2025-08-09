Coletivo de Mogi das Cruzes é premiado com peça em festival nacional





O coletivo artístico Canto da Lua, formado por artistas de Mogi das Cruzes, foi premiado no tradicional Festival de Artes Cênicas de Conselheiro Lafaiete (FACE), em Minas Gerais, com sua primeira produção teatral: “A Queda”.

A apresentação recebeu o Prêmio Especial do Júri “pela urgência do assunto tratado na peça”, além de indicações nas categorias: melhor direção, trilha sonora, performance e figurino.

Criado por Ana Clara Rotta, atriz mogiana com dez anos de carreira, junto de outras artistas e educadoras da cidade, o coletivo estreou a montagem este ano. “A Queda” é uma sátira que denuncia, com humor ácido e linguagem teatral, o comportamento abusivo e controlador de homens em relacionamentos.

Na peça, a personagem Palhaça Lili narra histórias trágicas vividas com diferentes parceiros, desde encontros casuais até momentos íntimos de convivência. A narrativa mistura o riso e a tragédia para denunciar abusos emocionais e físicos sofridos por mulheres. Em cena, a palhaça utiliza seu instrumento de trabalho, um cutelo, para realizar um ato simbólico: a decapitação do “elemento mais importante do homem”, como forma de resistência e libertação.

O texto é assinado por Ana Clara Rotta, com contribuições de Anna Bia e Sophia Rotta, e tem direção de Flor Suarez. O enredo aborda temas como masculinidade tóxica, superficialidade nas relações e não monogamia, destacando a exaustão feminina diante das imposições sociais.

A ida ao festival foi viabilizada por uma vaquinha virtual realizada pelo Coletivo, que é formado por Ana Clara Rotta, Anna Bia, Sara Sousa e Matheus Reis, todos residentes em Mogi das Cruzes.

O “Canto da Lua”, é um coletivo LGBTQIAP+ que tem como princípio o uso da arte como ferramenta de transformação social. Além da montagem teatral, o grupo desenvolve projetos como o “Vulvalize” (roda de conversa sobre o feminino), “Curumierê” (roda de brincadeiras e contação de histórias) e aulas de teatro para todas as idades.





