Colégio Saint Thomas’ prepara Halloween para seus alunos, em novembro

A festa enriquecerá o aprendizado cultural e linguístico das crianças

No primeiro dia do mês de novembro (1/11), o colégio Saint Thomas’ realizará a sua tradicional Festa de Halloween, das 19h às 22h, no Magic House, em Mogi das Cruzes.

A festa, destinada para alunos do Reception ao Year 5, com idades de cinco a dez anos, contará com uma baladinha, brincadeiras e comes e bebes temáticos da noite de Halloween. Além disso, durante a semana, o colégio fará atividades especiais, dentro da instituição, para garantir uma verdadeira imersão cultural.

Na Educação Infantil, o Saint Thomas’ terá o famoso “Trick or Treat”. Já no Ensino Fundamental, atividades temáticas, como leitura de contos, competições de tongue twisters (trava-línguas) e música, serão o ponto alto da festividade tipicamente britânica.

No Saint Thomas’, o “Trick or Treat” será celebrado de uma forma especial: as crianças terão a chance de passar pelas salas de aula e participar desta brincadeira divertida com as professoras, mas com uma pequena adaptação: em vez de doces, as famílias enviarão brinquedinhos temáticos de Halloween. Os estudantes poderão visitar algumas salas para receber estes brinquedos, enquanto em outras, poderão levar sustos engraçados e seguros. “Será uma experiência lúdica e inesquecível, mantendo o espírito do Halloween e cuidando da saúde e bem-estar dos alunos”, comenta a coordenadora de Língua Inglesa, Labelly de Lazari Filgueiras.

No Ensino Fundamental, além de atividades como leitura de contos, gincana musical e jogos, o Saint Thomas’ está prevendo uma competição de tongue twisters. “A atividade não só deixa as aulas mais dinâmicas e divertidas, mas também ajuda os alunos a aprimorarem a fluência, precisão na pronúncia e a consciência fonológica da língua”, revela a coordenadora.

Mais do que um momento de diversão, essa celebração é uma oportunidade única para enriquecer o aprendizado cultural e linguístico dos alunos, promovendo a imersão em tradições de países de língua inglesa, fortalecendo competências sociais e estimulando a criatividade.

Foto 1 – O Halloween contará com estudantes de cinco a dez anos

Foto 2 – “Trick or Treat” e tongue twisters são as principais atrações do evento