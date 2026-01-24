Colégio Saint Thomas inicia ano letivo com foco no acolhimento e no ensino bilíngue

Escola atende Educação Infantil e Ensino Fundamental I

O Colégio Saint Thomas se prepara para a volta às aulas de 2026 com planejamento pedagógico, formação da equipe e organização dos espaços para receber alunos e famílias desde o primeiro dia letivo. A proposta é iniciar o ano como um recomeço marcado por acolhimento, segurança e estímulo ao desenvolvimento integral das crianças.

As informações foram apresentadas por Allana Roberto Gonçalves, professora de Educação Física, assistente de coordenação e coordenadora de eventos do Colégio Saint Thomas. Segundo ela, cada início de ano letivo é organizado de forma cuidadosa, com atenção às necessidades dos alunos e das famílias.

“Cada início de ano é pensado como um recomeço cheio de alegria, novidades e aprimoramentos, garantindo um ambiente acolhedor, seguro e estimulante, onde cada aluno se sinta pertencente desde o primeiro dia”, afirma aa professora.

Atualmente, a instituição atende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I. Na Educação Infantil, são contempladas crianças de um a cinco anos, com práticas que respeitam cada fase do desenvolvimento. Já o Ensino Fundamental I atende alunos de seis a dez anos, promovendo o aprendizado acadêmico aliado ao desenvolvimento emocional e social, em um ambiente bilíngue.

Um dos principais diferenciais pedagógicos do Colégio Saint Thomas é o ensino, com inserção do inglês de forma natural desde a Educação Infantil. A escola é um Centro Preparatório Cambridge English e prepara os alunos do Ensino Fundamental I para os exames Cambridge Young Learners. O francês integra a grade curricular como segunda língua, ampliando a formação multicultural dos estudantes.

“A alfabetização ocorre em português e inglês, respeitando as diretrizes do MEC, o que garante continuidade acadêmica em qualquer lugar do mundo”, destaca Allana.

A proposta pedagógica também contempla pilares como questionamento, comunicação, cooperação, adaptabilidade, resiliência, valores morais e aprendizado contínuo. No Ensino Fundamental I, o colégio utiliza o Sistema de Ensino Bernoulli, reconhecido pela metodologia inovadora, estímulo ao pensamento crítico e uso da tecnologia educacional.

O desenvolvimento emocional e social dos alunos é fortalecido por projetos como o Projeto de Tolerância com o cachorro George Harrison, que promove empatia, inclusão, apoio emocional, responsabilidade e bem-estar, contribuindo para um ambiente escolar mais leve e acolhedor.

O processo de adaptação dos estudantes, especialmente na Educação Infantil, é realizado de forma gradual. No primeiro dia, a criança permanece uma hora na escola para interação com professoras, colegas e reconhecimento do espaço, com ampliação progressiva ao longo da semana, sempre com comunicação constante com as famílias.

As aulas têm início no dia 26 de janeiro de 2026, e as matrículas seguem abertas enquanto houver disponibilidade de vagas. A escola oferece atividades extracurriculares como futebol, vôlei, defesa pessoal, circo, Libras, taekwondo e clube de francês, além da opção de período integral.

A estrutura do Colégio Saint Thomas é dividida em duas unidades. A Educação Infantil conta com salas planejadas por faixa etária, playground, área gramada, sala do soninho, trocadores e sala multiuso. Já o Ensino Fundamental I dispõe de salas amplas, quadra poliesportiva, playground, área recreativa com gramado e refeitório, todos organizados para garantir segurança, autonomia e bem-estar.

DESTAQUE

Colégio Saint Thomas

Endereço: Unidade 1 – Educação Infantil

Rua José Henrique lagden, 92

Unidade 2 – Educação Fundamental I

Av. Santa Rita, 250

Telefone: (11) 91215-2546

Instagram: @sthomaseducation.mogidascruzes

Foto 1 – Alunos do Colégio Saint Thomas participam de atividades pedagógicas em ambiente bilíngue e acolhedor

Foto 2 – Atividades acontecem em momento de convivência, em espaços planejados para segurança e bem-estar das crianças