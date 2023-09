Colégio Saber inicia rematrículas para 2024

A pouco mais de três meses para o fim do ano, é hora de já começar a planejar 2024. E quando o assunto é a vida escolar dos nossos filhos, o ideal é pensar em tudo com antecedência para garantir a vaga na escola.

Para que os pais e responsáveis possam se planejar antes e, de quebra, conseguir boas vantagens e descontos, o Colégio Saber abriu o período de rematrículas para os estudantes da Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e também para os alunos do Ensino Médio.

A campanha promocional de renovação das anuidades começou no dia 15 de setembro e se estende até dezembro. Porém, o quanto antes os pais garantirem a vaga dos filhos, mais desconto vão conseguir no valor da matrícula.

A primeira fase promocional já começou e segue até 16 de outubro. Neste caso, o desconto na matrícula chega aos 40%. Durante a campanha de rematrícula nesta primeira fase, os alunos vão concorrer também a materiais didáticos do FTD Sistema de Ensino, 50% de desconto no material e camisas do uniforme.

Já a segunda fase vai de 17 de outubro a 17 de novembro e concede 25% de desconto. E, por fim, as rematrículas realizadas entre 20 de novembro e 20 de dezembro terão 15% de desconto.

Novidades

E o próximo ano vem repleto de novidades no colégio. A escola terá ampliação do sistema de monitoramento e instalação de portão automatizado. Para a Educação Infantil haverá uma nova área de lazer, refeitório kids e revitalização da área externa. Os alunos do Fundamental e Ensino Médio terão sala de tecnologia, gamificação e modernização do laboratório, dentre outras novidades.

Colégio Saber

Avenida Francisco Assis Monteiro de Castro, 707

Tel: 2378-8083