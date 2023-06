Colégio Saber fará festa junina neste sábado

O Festival Folclórico de Parintins, que acontece todos os anos no interior do estado do Amazonas e é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil, chega ao Colégio Saber, em Mogi das Cruzes, para a tradicional festa junina da escola.

O evento, que este ano leva o nome de “Arraial de Parintins”, acontece neste sábado, dia 17 de junho, e promete encher o recinto com muita música, animação e, claro, comidas típicas para os alunos e seus respectivos familiares e parentes.

Haverá coreografias de todas as turmas: a primeira turma a se apresentar é a dos pequenos do Maternal Baby e I, depois, do Maternal II os aluninhos do Pré I e II entram em quadra para apresentar a sua dança.

Os estudantes do Ensino Fundamental I também prepararam coreografias especiais: vão se apresentar as turmas do 1º ao 5º anos. As turmas dos 6º, 7º e 8º anos dançarão logo em seguida. Os estudantes do Ensino Médio, das turmas do primeiro e segundo anos, também se se apresentam e haverá ainda um Quadrilhão.

Comidas

E como não podem faltar as comidas típicas de festa junina, o Arraial do Colégio Saber terá barracas de doces, salgados e bebidas.

Os formandos do 9º ano também terão suas barracas, para venda de canjica, arroz doce, sagu, bolo de milho, chocolate quente, doce de abóbora e outras iguarias da época.

Também haverá brincadeiras, como cama elástica, frango na panela, lata, pescaria e piscina de bolinhas. E, para fechar com chave de ouro, os participantes também poderão brincar no touro mecânico no local.

Colégio Saber

Avenida Francisco Assis Monteiro de Castro, 707

Tel: 2378-8083