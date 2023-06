Clube Náutico Mogiano terá festa junina neste sábado, com entrada gratuita

Clube, Colégio e Faculdade Náutico farão seu grande “arraiá” neste dia 17 de junho, sábado, das 12h às 23h, com música ao vivo e muitas comidas e bebidas típicas, com entrada franca para o público.

As duplas André Marcos e Vinicius e Pedro e Luiz são atrações confirmadas, a partir das 19h30, trazendo o melhor da música sertaneja.

No período da tarde, o destaque serão as apresentações dos alunos do Colégio Náutico, com as tradicionais quadrilhas.

O evento ocorrerá no Salão Social do Clube, com mais de 20 barracas de comidas (doces e salgados), bebidas, bingo e brincadeiras para entreter toda a família, além de feira de empreendedores mogianos.

O Clube Náutico fica na Rua Cabo Diogo Oliver, 758 – Vila Mogilar. Informações pelo 11 93489-9353.

Patrocínios e apoios

O evento tem o patrocínio do centro de ensino Grau Técnico e do Grupo CDT Energia Solar. Como apoiadores, destacam-se Steak´s – Gelo, Chopp, Espetinhos; Cervejaria Itapety; Weg – equipamentos eletroeletrônicos; Nogueira & Valladez – Corretora de Seguros; Auto Escola Shangai; Alumifran Descartáveis; Coronel Boteco; Clínica Veterinária Ani+; Fuzion Sneaker – Tênis Exclusivos; ALX – Projetos em Vidros; Eugenio – Bar e Distribuidora e J.Bianchi Imóveis.