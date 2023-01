Clube Náutico celebra 90 anos de tradição

Fundado em 1933, às margens do Rio Tietê, para práticas esportivas e recreativas, o Clube Náutico Mogiano celebrou no domingo, 8 de janeiro, 90 anos de fundação. A data foi comemorada em um café da manhã especial na varanda do salão social, às 9h30, com música ao vivo. O evento foi prestigiado pela diretoria, associados, colaboradores, amigos e a imprensa.

Um dos mais tradicionais clubes da cidade, o Náutico se destaca pela ampla área de 65 mil m² no Mogilar (R. Cabo Diogo Oliver, 758) e estrutura, com o maior parque aquático da região, que inclui piscina olímpica, a maior do Alto Tietê, além de quadras, campos, ginásio coberto, hidro, academia.

Outro diferencial do Clube são suas instituições de ensino, a Faculdade Náutico, com 50 anos de tradição nos cursos de Fisioterapia e Educação Física, e o Colégio Náutico, com educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.

O presidente do Clube, Marcos Furlan, ressalta os desafios à frente da entidade no período pós-pandemia. “Estamos buscando inovações e novas parcerias para fortalecer o Náutico, que é um patrimônio da cidade. Além do esporte, em especial a natação, as tradicionais peladas, e tantas outras modalidades fomentadas aqui, como o paradesporto, por exemplo, também não podemos deixar de falar do nosso espaço de eventos, o salão social, o ginásio, cenários das maiores festas e celebrações de Mogi nas últimas décadas. Aqui temos muita história”.