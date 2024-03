Clube de Campo realiza 6º Torneio de Beach Tennis das Estações em abril

Estão abertas as inscrições para o 6º Torneio de Beach Tennis das Estações do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), desta vez unindo as energias do verão e do outono em um evento esportivo imperdível. A diretoria decidiu inovar, proporcionando uma experiência única que abrange duas estações em um único torneio.

A competição, exclusiva para os associados e marcada para os dias 5, 6 e 7 de abril, engloba as categorias Feminino, Masculino e Mista, nas subcategorias especiais de ABC Iniciante e 40+. Todas as categorias iniciarão e encerrarão no mesmo dia, proporcionando uma dinâmica ágil e emocionante. As inscrições para aquele que é um dos torneios mais esperados pelos associados do complexo esportivo e de lazer mogiano têm vagas limitadas.

A inscrição para participar de uma categoria é R$ 80. Quem quiser disputar duas categorias, paga R$ 110; três, R$ 130, e, por fim, os inscritos em quatro categorias desembolsam R$ 140. Os primeiros 160 inscritos ganham uma camiseta exclusiva da competição. O Torneio de Beach Tennis das Estações CCMC oferece um total de R$ 7 mil reais em prêmios em todas as categorias, válido para categorias com um mínimo de 8 duplas inscritas.

O diretor do Departamento de Esportes, Rodrigo Lazzuri, destaca o compromisso contínuo em promover e apoiar o beach tennis como uma modalidade esportiva de destaque no clube: “Este torneio, que une as estações do verão e do outono em um único evento, é um testemunho do nosso comprometimento em proporcionar experiências esportivas inovadoras e envolventes para nossos membros. Acreditamos que o beach tennis não é apenas um esporte, mas sim uma expressão vibrante da paixão e da camaradagem que permeiam nosso clube”.

Além do beach tennis, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes está animado em dar início à Summer League de Basquete e à 2ª Copa de Futsal, ampliando as opções esportivas para os associados do clube. Para mais detalhes sobre as inscrições, basta entrar em contato com o Departamento de Esportes ou enviar um e-mail para monica.nobrega@ccmc.com.br. Também é possível saber mais informações pelo telefone (11) 4728-5600.

O torneio de Beach Tennis tem o patrocínio de O Boticário, Grupo Nexxt Investimentos e Clínica CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia.