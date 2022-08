Clube de Campo promove caminhada no Parque Centenário 

O Departamento de Aprendizagem Desportivo do Idoso – Programa Lúdico de União e Sociabilização (Dadi Plus) do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) está com inscrições abertas para a caminhada no Parque Centenário.

O encontro ocorrerá no dia 27 de agosto (sábado), das 8 às 10 horas. Após a atividade coordenada pelos professores Valter e Cristiane, os associados participarão de um delicioso café da manhã.

No início deste mês, os associados do Dadi Plus receberam novas camisetas pelas mãos do presidente João Bosco Camargo de Sousa. Os alunos também tiveram a inclusão de uma nova aula na grade do departamento desportivo. As atividades de Dança Ritmos acontecem nas segundas e quartas-feiras, das 8h30 às 9h30, no Salão Privê “Airton Nogueira”, com a professora Gabriela.

Além da Dança Ritmos, a grade de atividades do Dadi Plus conta com Dança Circular, Vôlei Adaptado, além de Alongamento e Meditação. A programação completa pode ser acessada no site do Clube de Campo.

O Dadi Plus tem como objetivo unir as pessoas da melhor idade que estão à procura de atividades físicas e recreativas. É o departamento do CCMC que cuida exclusivamente dos associados da melhor idade, propondo atividades e eventos voltados para este público, e com o intuito de aumentar a interação como um programa lúdico de união e sociabilização. Para se inscrever ou obter mais informações basta procurar a Secretaria do Clube de Campo, ou entrar em contato pelo telefone (11) 4728-5600.