Clube de Campo entrega 800 pares de meias para Associação do Voluntariado de Mogi 

Em apenas 60 dias da edição especial da campanha “Vamos Ajudar” em prol da Associação do Voluntariado, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) arrecadou mais de 800 pares de meias. Os itens foram destinados para a entidade, que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, arrecadando meias infantis e de adultos para a campanha “Pé Quentinho 2023”.

A entrega oficial ocorreu nesta semana. Na ocasião, o presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, recebeu a presidente da entidade, Mara Bertaiolli no complexo esportivo e de lazer. Ao longo de dois meses, o Clube de Campo mobilizou seus associados para fortalecer o trabalho do Voluntariado de Mogi das Cruzes. A marca de 800 pares de meia é o dobro do arrecadado em todos os pontos de coleta da cidade no ano passado.

“Esse resultado mostra a força que a campanha Vamos Ajudar do Clube de Campo tem. Nossos associados entenderam que além do trabalho esportivo que realizamos ao longo do ano, a contribuição social é fundamental para a cidade como um todo. Procuramos ter esse viés social em todo nosso calendário de atividades, ajudando as entidades que desempenham um papel de acolhimento essencial para quem mais precisa”, afirmou Bosco.

O objetivo da campanha “Pé Quentinho 2023” foi ajudar a reduzir a sensação de frio e o risco de hipotermia de quem mais precisa. Nesse sentido, os associados do CCMC contribuíram depositando os itens em três pontos de coleta devidamente sinalizados no complexo esportivo e de lazer. Na penúltima edição da campanha “Vamos Ajudar”, o Clube de Campo arrecadou mais de 5 mil absorventes, que foram direcionados à campanha “Tia Chica”, do Fundo Social de Mogi das Cruzes.