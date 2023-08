Clube de Campo de Mogi realiza neste domingo gincana de pais e filhos 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) promove neste domingo (6 de agosto) mais uma edição de uma das mais agitadas atividades recreativas entre as famílias. É a Gincana Pais & Filhos, celebrada em alusão ao Dia dos Pais, que será realizada das 10 às 13 horas no Campo Society “Maurício Machado de Mello”.

A gincana contará com uma mistura de brincadeiras antigas e atuais. Os interessados devem efetuar as inscrições na Secretaria até quinta-feira (3 de agosto). A atividade é exclusiva aos associados. O evento também acolhe todos que exercem a paternidade em seus núcleos familiares.

Neste ano, a Gincana Pais & Filhos terá como tema “Família: a melhor equipe na competição”. Na oportunidade, as famílias contarão com uma “foto lembrança”, que ficará disponível aos associados no mural da Secretaria após o evento.

“Preparamos uma manhã de domingo especial para as famílias, incluindo pais, filhos e àqueles que exercem papel de pai na família. Mais uma vez, teremos brincadeiras e atividades integrativas para que o amor e união fortaleçam ainda mais os vínculos familiares de nossos associados”, afirmou a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo.

Mais informações sobre a Gincana Pais & Filhos podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.