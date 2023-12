Clube de Campo de Mogi encerra ano esportivo com conquistas expressivas

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) encerrou as atividades esportivas de 2023 com grande êxito. A segunda edição do Torneio Rookies de Basquete Infantojuvenil, que teve início em outubro, chegou ao seu ponto alto com as finais realizadas no dia 9 de dezembro. Na categoria Sub-13, o título ficou com o time de Cleveland, seguido por Memphis em segundo lugar e Orlando em terceiro. Já na categoria Sub-17, a equipe de Toronto sagrou-se campeã, seguida por Nuggets em segundo lugar e Lakers em terceiro.

Além disso, os aficionados por voleibol testemunharam as finais da Copa Sindiclube de Voleibol (D1 Master – Série Bronze) no Ginásio “Dr. Milton Cruz”. O time feminino do clube foi coroado campeão após um confronto emocionante contra o Tênis Clube Paulista, com uma vitória por 3×2.

As jogadoras do Vôlei CCMC obtiveram o 12º lugar na Classificação Geral da primeira fase e conquistaram o título de campeãs na Série Bronze, com 5 vitórias em 6 jogos na fase final do torneio.

Outro destaque se deu na Copa Sindi Clube de Basquete Sub-18, onde o time do complexo de esportes e lazer mogiano saiu vitorioso sobre o Clube Paineiras. Adicionalmente, a equipe de basquete categoria Sub-15 conquistou o segundo lugar no torneio. Por fim, o time de veteranos do Basquete CCMC consagrou-se campeão do Campeonato Paulista de Basquete – UVB, na categoria 40+, ao enfrentar o time OSB Dogg Masta, de São Paulo.

Para o diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, o engajamento e a dedicação de atletas, equipes e torcedores, permitiram reforçar o espírito esportivo tão característico do complexo: “As vitórias e conquistas alcançadas pelos nossos atletas são motivo de orgulho para todos nós e demonstram o talento e a determinação presentes em nosso clube”, disse.

O diretor falou também sobre o que vem pela frente em 2024: “Para o próximo ano, vislumbramos um cenário promissor, com a ampliação e aprimoramento de nossos eventos esportivos. Estamos empenhados em oferecer ainda mais oportunidades para a prática esportiva, bem como em consolidar parcerias e fomentar a participação de novos talentos em nossas competições”.

Esses eventos foram possíveis graças ao patrocínio e apoio de empresas como IMOT – Ortopedia e Traumatologia, patrocinadora master do Basquete, bem como Pulsa Uniformes, Sardinha Comunicação Visual e Alx Esportes, patrocinadores do Torneio Rookies de Basquete.