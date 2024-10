Clube de Campo de Mogi das Cruzes realiza eventos esportivos neste mês

Caminhada até Sabaúna e torneio interno de tênis agitaram o fim de semana, com grande adesão dos associados

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizou, no último final de semana, uma série de eventos esportivos que movimentaram associados em atividades voltadas ao convívio saudável e à prática esportiva. No sábado, 5 de outubro, 35 associados participaram da caminhada até Sabaúna, percorrendo 18 quilômetros até o distrito, sob a supervisão dos professores Marcel, Danielle, Julio e Paulo Trigo.

Já no restante do fim de semana, o clube sediou o 2º Torneio Interno de Duplas de Tênis, que contou com a participação de 60 tenistas competindo nas quadras de saibro do CCMC ao longo de três dias, de sexta a domingo.

Na categoria feminina, Yoko Ogura e Rozana Schinzari conquistaram o título, enquanto Cristiane Jabali e Beatriz Marcato foram vice-campeãs. Na categoria masculina C, Eraldo Schinzari e Diego Castro foram os campeões, com José Rodrigues e Norton Canali ficando em segundo lugar. Na categoria masculina B, Wagner Santos e Fabio Lima venceram, e Fabio Medeiros e Oziel Manoel ficaram como vice-campeões.

Na categoria masculina A, Jorge Miranda e Márcio Ferreira conquistaram o título, enquanto Mauro Coelho e Luis Fernando Vega ficaram na segunda colocação. O 2º Torneio Interno de Duplas de Tênis contou com o patrocínio de O Boticário e CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destacou a importância dos eventos e o compromisso do clube com a promoção de atividades esportivas:

“Foi um fim de semana muito especial para o CCMC e nossos associados. Tanto a caminhada até Sabaúna quanto o Torneio Interno de Duplas de Tênis reafirmaram o nosso compromisso com a prática esportiva, seja dentro ou fora das instalações do clube. Ficamos satisfeitos em ver tantos associados participando e se dedicando, mostrando o quanto o esporte faz parte do nosso dia a dia”, destacou.

Evento foi voltado para o convívio social