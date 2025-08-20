Clube de Campo de Mogi das Cruzes arrecada mais de mil itens ao Fundo Social

A campanha do agasalho do projeto “Vamos Ajudar”, do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), movimentou os associados e arrecadou, em pouco mais de um mês, mais de mil itens. Entre as doações estão roupas, agasalhos, calçados, cobertores e edredons, que serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade na cidade.

As doações foram entregues nesta quarta-feira (15) à presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Maira Cusatis, pelo presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, e pela diretora social do clube, Karin Camargo.

O Fundo Social ficará responsável pela triagem e a distribuição dos itens por meio de entidades, associações e lideranças comunitárias cadastradas para garantir que cheguem às famílias atendidas.

Karin Camargo reforçou a importância da participação dos associados na ação, especialmente neste inverno mais rigoroso, com o frio persistente:

“A solidariedade de nossos associados garantiu que mais pessoas possam enfrentar o frio com dignidade. Cada doação representa um gesto de cuidado e atenção com quem mais precisa neste período do ano”, disse a diretora social do CCMC.

Sobre a Campanha

A campanha do agasalho faz parte da série de ações sociais desenvolvidas pelo Clube de Campo ao longo do ano. Em fevereiro, o CCMC doou, também para o Fundo Social, 200 kits de limpeza para ajudar famílias afetadas pelas enchentes na cidade. Em março, apoiou o Instituto Sopa com a doação de mais de 1,5 mil pacotes de macarrão, 200 potes de sorvete utilizados na distribuição de refeições, 25 quilos de sal e 75 quilos de açúcar.

Para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura mogiana, também em março, o clube destinou mais de 1.300 quilos em anilhas, uma torre completa de dumbbells e diversas barras de musculação. Já no início de junho, doou cerca de 500 pares de meias para a campanha “Pé Quentinho”, da Associação do Voluntariado de Mogi das Cruzes.

O CCMC também mantém projetos permanentes, como o “Tricô do Bem” e o “Costura do Bem”, que, recentemente, entregaram 200 gorros e 30 almofadas para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) mogiana.

Iniciativa faz parte do projeto “Vamos Ajudar” e reforça a atuação solidária do clube ao longo do ano