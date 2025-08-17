Clube de Campo de Mogi comemora 68 anos com festa e show da banda Band It!

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realizará no sábado (23), a partir das 21h, a festa de comemoração dos 68 anos de fundação. O evento ocorrerá no Salão Social “Wilson Cury” e contará com apresentação da banda Band It!.

Os convites começaram a ser vendidos na sexta-feira (8) na administração do clube. O valor é de R$200 para associados e R$280 para convidados.

O evento terá serviço do buffet Trópikos Expresso Gourmet, com cardápio composto por finger foods, entradas gourmet servidas à mesa, menu degustação, bebidas, sobremesas e opções para o encerramento da festa. O serviço será no sistema de rolha livre, permitindo que cada participante leve suas próprias bebidas. O traje sugerido é esporte fino.

A banda Band It!, já conhecida do público do CCMC, apresentará repertório de músicas nacionais e internacionais.

A comemoração do 68º aniversário do CCMC é uma oportunidade para que os associados celebrem juntos e fortaleçam o espírito de união que caracteriza o complexo de esportes e lazer mogiano, como ressalta a diretora social Karin Camargo: “Esperamos que os associados participem, se divirtam e aproveitem essa data especial para comemorar juntos. É um momento para relembrar a trajetória do nosso Clube e projetar seu futuro”.

Mais informações sobre convites estão disponíveis pelo telefone (11) 4728-5600.

