Clube de Campo de Mogi arrecada 500 pares de meias para campanha solidária

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) arrecadou cerca de 500 pares de meias para a campanha “Pé Quentinho”, promovida pela Associação do Voluntariado de Mogi. A ação recebeu doações de associados, colaboradores e frequentadores do clube durante o mês de maio.

As meias, novas e usadas em bom estado, incluíam peças infantis e adultas. Os itens foram entregues na quarta-feira (4), com a presença da presidente da associação, Miriam Suguimoto, e das voluntárias, Cássia Pudo Ciaccio e Marcia Pauletti. O presidente do CCMC, João Bosco Camargo de Sousa, e a diretora social, Karin Camargo, acompanharam a entrega.

“A campanha ‘Pé Quentinho’ reforça o papel do Clube de Campo como agente de apoio à comunidade. A participação dos associados e colaboradores mostra o quanto a solidariedade está presente no nosso dia a dia. Contribuir com uma ação tão importante, que beneficia diretamente quem mais precisa, é motivo de orgulho para todos nós”, afirmou Karin.

Esta foi a segunda vez que o CCMC participou da campanha. Em 2023, o clube também colaborou com a campanha.

Ao longo do primeiro semestre de 2025, o clube já promoveu outras três ações solidárias. Em fevereiro, doou 200 kits de limpeza ao Fundo Social, destinados a famílias afetadas pelas enchentes do início do ano na cidade. Em março, em apoio ao Instituto Sopa, arrecadou mais de 1.500 pacotes de macarrão, 200 potes de sorvete para a distribuição de refeições, além de 25 quilos de sal e 75 quilos de açúcar. No mesmo mês, também foram entregues mais de 1.300 quilos em anilhas, uma torre completa de dumbbells com pesos de 12 a 40 quilos e diversas barras de musculação à Secretaria de Esportes e Lazer do município.

Além dessas ações, o clube mantém projetos sociais permanentes, como o “Costura do Bem” e o “Tricô do Bem”. Recentemente, esses projetos doaram 200 gorros e 30 almofadas à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Mogi das Cruzes.

