Clube de Campo comemora 65 anos com festa na próxima sexta-feira

A tradição do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) será celebrada em 19 de agosto, próxima sexta-feira, com muito estilo e praticidade. A partir das 21 horas, o complexo esportivo e de lazer abre as portas do Salão Social “Wilson Cury” para uma noite de muita música da banda Band It na versão Big Band, boa culinária e diversão entre as famílias.

Dentre as novidades, está a rolha livre para o evento. Os convidados poderão levar sua própria bebida e consumir ao longo de toda a festa. O traje do evento é esporte fino e as vagas do estacionamento interno são limitadas. O pagamento dos convites pode ser feito em até três vezes.

Os convites ainda estão disponíveis na administração do CCMC. Os interessados devem procurar o departamento de segunda a sexta-feira, das 7 às 20 horas. Sábados, domingos e feriados, o atendimento é das 9 às 12h30. O valor do convite para associados é de R$ 195 e para convidados, R$ 240.

Celebrar uma data histórica de um clube estratégico, conceituado e presente na vida das famílias mogianas é imprescindível. Os 65 anos de fundação do CCMC ficarão marcados em sua história, que se confunde com a própria trajetória da cidade de Mogi das Cruzes, com transparência e atenção nas áreas social, esportiva e cultural.

A versão Big Band da Band It tem em seu repertório grandes sucessos do pop, rock e singles que marcaram época no Brasil. A celebração dos 65 anos do Clube de Campo também contará com a participação dos músicos Fernando Maque e Vando Negretti. Já a Síntese do Sabor ficará a cargo das delícias da noite. O cardápio do evento pode ser consultado no site do Clube de Campo (www.ccmc.com.br).