Clube de Campo celebra talentos femininos com a 5ª Feira da Mulher Empreendedora

No próximo dia 8 de março, data que marca o Dia Internacional da Mulher, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) irá promover a 5ª edição da Feira da Mulher Empreendedora. Exclusivo para associadas, o evento já é um marco na valorização e promoção dos talentos femininos locais.

Das 9h às 20h, a Praça “Francisco Pieri Neto” será transformada em um verdadeiro palco de criatividade e empreendedorismo, abrigando uma diversidade de produtos e serviços nas áreas de artesanato/decoração, moda/artigos femininos, alimentação e saúde. A proposta é proporcionar às associadas a oportunidade de expor seus trabalhos, divulgar seus serviços e estabelecer conexões valiosas em um ambiente acolhedor e inspirador.

A iniciativa, que já se tornou uma tradição no calendário do Clube, tem alcançado sucesso, atraindo cerca de mil pessoas a cada edição. Esse fluxo constante de visitantes não apenas oferece visibilidade às empreendedoras locais, mas também cria uma atmosfera propícia para networking e troca de experiências entre as participantes.

Para a diretora social do Clube de Campo, Karin Camargo, a feira é não só uma oportunidade de exposição, mas também um espaço para fortalecer laços e promover o networking: “A cada edição, testemunhamos o crescimento do evento, atraindo um público cada vez mais expressivo, ansioso por descobrir as novidades e talentos que nossas associadas têm a oferecer. Não é apenas um espaço de negócios, mas uma verdadeira celebração da capacidade feminina de inovar e empreender”.

As inscrições para a Feira estão abertas na Secretaria do Clube, com uma taxa de inscrição no valor de R$ 100. As vagas são limitadas. Mais informações sobre a Feira da Mulher Empreendedora poderão ser obtidas pelo telefone 4728-5600.