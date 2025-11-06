Cirque Amar estreia em Mogi das Cruzes com espetáculo internacional e megaestrutura inédita

O público de Mogi das Cruzes está prestes a viver uma experiência inesquecível. Diretamente da França e com mais de seis gerações de tradição, o Cirque Amar, considerado o maior circo da América Latina, estreia nesta quinta-feira, 7 de novembro, na Avenida Cívica, ao lado da Cobal, com um espetáculo que promete redefinir o conceito de entretenimento ao vivo.

Com uma proposta moderna e inovadora, o Cirque Amar une tecnologia, arte e emoção em um show internacional de tirar o fôlego. O elenco é formado por artistas de diversos países, como Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, Equador, Espanha, França, Japão, Mongólia, Porto Rico, Portugal, Rússia e Ucrânia — uma verdadeira celebração multicultural que promete encantar todas as idades.

Estrutura inédita em Mogi das Cruzes

O Cirque Amar traz para a cidade a maior e mais impressionante estrutura circense já montada na região. O espaço conta com iluminação cenográfica deslumbrante e um sistema de som envolvente, oferecendo ao público uma experiência sensorial completa.

Com capacidade para até duas mil pessoas, o circo dispõe de ar condicionado, assentos confortáveis e total acessibilidade. A área também oferece praça de alimentação diversificada, garantindo conforto e praticidade a quem for assistir ao espetáculo.

Espetáculo grandioso

Entre os destaques do show estão números inéditos, performances musicais ao vivo e um eletrizante show de freestyle motocross, que promete levar adrenalina e emoção ao público do início ao fim.

Programação

Segunda a sexta-feira: 20h30

20h30 Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30

Os portões abrem uma hora antes de cada sessão, e o espetáculo começa pontualmente.

As bilheterias funcionam das 10h às 21h em dias de espetáculo. Os ingressos também podem ser adquiridos online pelo site www.cirqueamar.com.br.

A meia-entrada é garantida para crianças de 2 a 11 anos, idosos (60+), estudantes, professores, pessoas com deficiência, militares e doadores de sangue, mediante comprovação.

Circo inaugura na sexta-feira (7)