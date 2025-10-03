A Semana

Circuito Fitness movimenta ginásio em Jundiapeba

O ginásio Deputado Paulo Kobayashi, em Jundiapeba, recebeu na sexta-feira (26/9) o 8º Circuito Fitness, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Mogi das Cruzes. A ação reuniu cerca de 140 alunas da unidade e moradoras da região, que participaram de atividades físicas em estações diversificadas.
As participantes foram divididas em grupos e se revezaram em exercícios voltados para membros superiores, inferiores, alongamento e atividades aeróbicas. O objetivo foi celebrar a chegada da primavera e estimular a prática regular de esportes entre a comunidade.
“O Ginásio Paulo Kobayashi é um equipamento importante para o atendimento da população do distrito de Jundiapeba e a prefeitura está trabalhando para recuperar e valorizar esta estrutura e incentivar a participação de cada vez mais moradores nas atividades gratuitas que são oferecidas”, afirmou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.
Ao lado do secretário adjunto Guilherme Filipin e dos vereadores Milton Lins (Bigêmeos) e Eduardo Ota, Abib destacou que o Circuito Fitness também funciona como espaço de integração social.
“Ações como o Circuito Fitness são importantes para incentivar a população a praticar esporte e servem como integração da comunidade”, disse.
O ginásio Deputado Paulo Kobayashi oferece aulas gratuitas em diferentes modalidades, como ginástica rítmica, futsal e ginástica para adultos. A comunidade também tem horários disponíveis para utilização do espaço em atividades esportivas e de lazer. O equipamento está localizado na rua Manoel de Freitas Garcia, 600, na Vila Nova Jundiapeba.

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

