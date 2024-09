Circuito Eco VII recebeu 2700 inscrições para corridas de rua e caminhada

As inscrições já estão encerradas, mas a participação é aberta ao público

Se você é fã de corrida de rua, pode participar do Circuito Eco VII, que vai acontecer no dia 22 de setembro, às 8 horas, em Mogi das Cruzes, com percursos de 5Km e 10Km e caminhada de 5Km. A concentração e partida serão no Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, na Avenida Professor Ismael Alves dos Santos, 560, Mogilar, Mogi das Cruzes. A participação é gratuita, com o evento aberto ao público.

Além da caminhada e corridas, outras atividades físicas serão realizadas na arena do evento, como aferição de pressão, avaliação física e nutricional, alongamento e aquecimento.

Segundo a organização, o Circuito Eco VII já conta com 2700 inscrições. Todos os inscritos deverão retirar os kits de corrida e caminhada no sábado (21), das 13h às 17h30, no estacionamento do Supermercado Shibata da Vila Industrial, na avenida Cavalheiro Nami Jafet, 343, em Mogi das Cruzes.

Para a retirada do kit, o inscrito deverá apresentar o comprovante da inscrição e documento original de identificação com foto. Será permitida a retirada de três kits por uma mesma pessoa, desde que ela esteja com os protocolos de inscrição em mãos, cópia do documento de identidade do outro inscrito, com autorização escrita de próprio punho feita pela pessoa autorizando a retirada.

Já no final do evento, ocorrerá a entrega de troféus, que será feita para os três primeiros colocados das categorias masculino e feminino das corridas de 5Km e 10Km, devidamente inscritos antecipadamente.

O Circuito Eco VII é um evento esportivo tradicional promovido pelo Instituto Eco Ambiental e Social, com patrocínio da Niterra do Brasil e da PANCO, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, além do apoio da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.

Com percursos de 5 e 10km, evento começará às 8 horas