Circuito das Artes retorna a Mogi com cultura, saúde e lazer gratuitos para toda a família

Parque Centenário será palco para mais uma edição repleta de bem-estar

No domingo (3), das 8h às 18h, Mogi das Cruzes será palco de mais uma edição do Circuito das Artes, no Parque Centenário da Imigração Japonesa, em César de Souza. Com entrada gratuita, o evento reúne cultura, bem-estar, atividades infantis e atrações para todas as idades.

O projeto transforma o parque em um grande palco a céu aberto, com dezenas de oficinas, espetáculos e experiências interativas. A programação conta com apresentações de teatro, dança, capoeira, música, folclore, além de oficinas circenses e brincadeiras lúdicas.

Logo pela manhã, o público poderá participar de atividades corporais e aulas de alongamento. Ao longo do dia, haverá pintura facial, escultura de balões, brinquedos infláveis, jogos de roda, cosplay, personagens infantis e caricaturas. Os visitantes também terão acesso a serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, avaliação nutricional, quick massage e atendimento com profissionais da saúde.

No palco principal, a agenda inclui espetáculos como As Brincadeiras de Emília, A Princesa Quem, apresentações de hip hop, breaking, dança do dragão e taiko (tambores japoneses). O encerramento será ao som da Banda Band It, com um repertório animado para toda a família.

Além da extensa programação artística, o evento conta com estrutura completa para receber o público com segurança, incluindo equipe de monitores e ambulância UTI móvel no local. Uma plataforma 360º também estará disponível para registros fotográficos divertidos.

“O Circuito das Artes é uma celebração da cultura, da inclusão e do bem-estar. Nosso objetivo é levar ao público uma experiência completa, acessível e transformadora”, afirma Paulo Reis, da Perfectto Projetos.

O evento é promovido pela consultoria cultural Perfectto Projetos com patrocínio da Niterra do Brasil, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Rouanet).

